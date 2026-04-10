「人を騙すことに疲れた」からと、ニセ警察官詐欺をしている張本人が取材に応じた。詐欺師だからこそ知っている「本当の防衛策」とは。【前編を読む】被害額1000億円！「ニセ警察官詐欺」の実行犯が明かした手口と「住んでいる場所」仮想通貨を使った詐欺への切り替え「人を騙すことに疲れた」からと、ニセ警察官詐欺をしている張本人が取材に応じた。老人を中心にだましてきたサエキ氏がその手口を語る。「以前は銀行振り込みで回