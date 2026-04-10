STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのはNetflixドラマで話題を呼んだ有名作です。映画のようなクオリティでのドラマ化ということで、周囲で話題になっているかもしれません。10代〜20代にも人気というこのシリーズ、原作の面白さもやはりズバ抜けているようです。エンタメ系時代小説の最高峰！こんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。前回、「本のエンドロ