【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比42銭円安ドル高の1ドル＝158円95銭〜159円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1694〜1704ドル、186円01〜11銭。米国とイランの停戦合意を巡る先行き不透明感から「有事のドル買い」が優勢だった。