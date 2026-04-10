都市部での摘発が強化された結果、小児性愛者たちは地方へと逃れた―ラオスの長閑な農村で日本人が行っていた少女への卑劣な行為とは。【前編を読む】これは「アジア版エプスタイン事件」では…「日本のお客さんもよく来ますよ」ラオスの児童売春村に潜入取材SNS上での少女売春の情報交換も＜都市部での摘発が強化された結果、小児性愛者たちは地方へと逃れた―ラオスの長閑な農村で日本人が行っていた少女への卑劣な行為とは。＞