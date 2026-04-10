初日の第1ラウンド開始前、オナラリー（名誉）スターターのジャック・ニクラウス、トム・ワトソン、ゲーリー・プレーヤーがティーショットを放つ始球式が行われた。午前7時25分、凍えるような寒さの中、1番ティーを大勢のパトロンが取り囲んだ。マスターズを3度制しグランドスラム達成者でもあるプレーヤーは90歳とは思えない身のこなしで力強いショットをフェアウエーに運び喝采を浴びた。大会最多6度優勝でメジャー歴代