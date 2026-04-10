約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「検事が勝手に作文している」…日本における刑事司法の「絶望的」な実態〉に引き続き、検察が「供述調書」に固執する理由と、被告人の「記者会見」を罪証隠滅の指令と決めつける理由など