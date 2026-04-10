あなたが毎回気にしているその項目、本当に重要でしょうか？人間ドックで何となくつけるオプションは、本当に必要？知らずに受けると損をする、健康も遠のく健康診断ーー。空腹時血糖値よりもHbA1cが重要「また血圧が上がっているかもしれない」「BMIが悪化しているかも」「酒量が増えたので肝臓の数値が気になる」―年度はじめは健康診断のシーズン。こんな不安に苛まれている人も多いだろう。しかし、健康診断の膨大な検査項目す