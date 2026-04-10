どうしようもない生きづらさを抱えながら、周囲に理解されない―その当事者を見守ってきた第一人者が、ケアの課題を語る。不登校や就労失敗の根本に隠れた困難私は長年、小児期から青年期の精神科の臨床を続けるなかで、発達障害の人、不登校になった人、うつ病で就労困難になった人などさまざまな患者を診てきました。そういった人たちに薬を処方し対話を重ねると、2〜3年で回復し、外来に来なくなることがほとんどです。ところが