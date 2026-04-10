ライト層にも浸透してきた「オンラインオリパ」現在のトレーディングカード（トレカ）業界は、単なる子どもの遊びというより、大人も巻き込んだ巨大なコレクション市場になっている。一般社団法人日本玩具協会によれば、2024年度の日本の玩具市場規模は前年度比107.9％の1兆992億円で過去最高を更新し、そのうち27.5%がカードゲーム・トレーディングカードとなっており、トレカ業界は約3,000億円の市場に成長した。中でも、このブ