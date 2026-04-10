明記されていた「暗号資産」の文字〈一般的に、本トークンをはじめ、暗号資産（特にミームコイン）はボラティリティの大きい資産であり元本保証はなく、その価値が大きく変化したり、または無価値になったりするリスクがございます〉資料には総理の名を冠す「SANAE TOKEN（サナエトークン）」が「暗号資産」であると明記されていた。サナエトークンは「ミームコイン」と呼ばれる暗号資産の一種だ。時価総額は一時、数十億円に膨ら