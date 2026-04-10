突然ですが、「3高」の正式名称知っていますか？「高〇〇・高〇〇・高〇〇」気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「高学歴・高収入・高身長」でした！3高とは、「高学歴・高収入・高身長」の3つの条件をまとめて表した言葉です。主に1980年代から1990年代にかけて、結婚相手や理想の男性像を語る際によく使われた流行語で、当時の恋愛観や結婚観を象徴する言葉として広まりました。ただし、時代が進むにつれて価値観は大き