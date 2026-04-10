98年フランス、2010年南アフリカの2度のW杯で指揮を執った日本代表監督の岡田武史氏が2014年11月に株式会社今治.夢スポーツの株式51％を取得し、本格的なチーム作りをスタートさせたFC今治。その岡田氏との出会いで人生が大きく変化したのが、矢野将文社長だ。「僕は”岡田菌”にかかった第一号です」と冗談交じりに話すが、「10年以内にJ1を目指す」という壮大な目標に向かって、彼らは全力で突き進んできた。FC今治は2025年にJ2