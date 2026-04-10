ドイツのスーパー「リドル」の店頭に置かれたペットボトルやビン、缶などの回収・選別機＝ドイツ・ネッカーズルム プラスチックリサイクルを進める上で重要なのが、消費者の行動。ドイツのスーパーでは、デポジット制を軸に、使用済みプラ容器の回収率を高める努力がなされていた。プラスチックごみの回収に消費者が協力し、再生された商品を消費者が買う。リサイクルの輪を完成させるには、消費者の行動も重要だ。ドイ