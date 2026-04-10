初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。相手の態度や行動、発言に対して、デリカシーに欠けていたりマナー違反だと感じたときに「失礼ですよ」と指摘する際、英語だとどのようなフレーズを使って伝えればいいでしょうか。同じような意味でもちょっとしたニュ