台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第６回は台湾の空港とフライトを前後編に分けてお伝えします。まずは前編、「空港情報と帰国前のおすすめエリア」です。旅の始まりと終わりを過ごす空港やフライトについても、事前に知っておくと便利なことがいっ