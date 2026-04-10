イランにより事実上封鎖されたホルムズ海峡。商船への戦艦護衛も遅々として進まず、世界の原油供給にダメージを与え続けている。そんなホルムズ海峡には、1991年の湾岸戦争停戦後、敷設された機雷除去のため海上自衛隊の掃海艇が派遣された。隊員たちは最も難しい海域で一人も犠牲者を出すことなく任務を完遂し、機雷処理技術のレベルの高さを世界に知らしめた。国際貢献のパイオニアと言われるゆえんだ。このほど、未踏の“魔の海