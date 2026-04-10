韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「낯가림（ナッカリム）」の意味は？「낯가림（ナッカリム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、コミュニケーションが得意な人は、これを経験することがないかもしれません...！「낯가림（ナッカリム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク