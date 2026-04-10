自衛隊「幹部候補生学校」とは陸上自衛隊の村田晃大・３等陸尉（23歳）が、在日中国大使館に潜入し、建造物侵入容疑で警視庁に逮捕された事件。侵入時に刃渡り18センチの包丁を植栽に隠していたことも発覚している村田容疑者は、「中国大使に会って日本への強硬発言を控えてほしいと伝えるつもりだった」「意見が受け入れられなかった場合は自決して驚かせようと思った」などと供述。それに対し中国大使館は、「『神がみに代わって