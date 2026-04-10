１月に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が驚きの資格を取得したことを明かした。１０日までにインスタグラムを更新。「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と証書を手にしたショットとともに報告した。「アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強。せっかく勉強を始めたから続けたくて３年間週２回やっているＡｒｉｚｏｎａで知り合ったおじいさんとの英会