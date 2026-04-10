（アメリカトランプ大統領）『ホルムズ海峡の“完全かつ即時、そして安全な開放”に同意することを条件として、私はイランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意する』停戦か、戦闘継続か。日本時間の8日午前9時の交渉期限が迫っていた中、急転直下で決まったアメリカとイランの停戦合意。2月28日にアメリカとイスラエルによる軍事作戦が始まってからイランによる報復攻撃は、中東の他の国々にもおよび、戦闘は泥沼化していま