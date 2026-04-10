とりあえず、「文明を滅ぼす」ほどのイランへの攻撃は停止された。だが、攻撃延期の期限は2週間にすぎなない。実は、この決断までの間、米国によるイランへの核攻撃という最悪のシナリオの存在が取り沙汰されていた。だが、そのシナリオは決して消滅したわけではない。それどころか、米国がイランに核兵器を使用すれば、ロシアがウクライナ西部を核攻撃するというシナリオさえ現実に向けて動き出す可能性がある。いずれにしても、