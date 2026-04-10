経営統合後、初めて展望を明らかにマクラーレンは今夏、新興企業フォーセブンとの統合以来初となる新型車のコンセプトを遂に公開する。また、2030年までに内燃機関を搭載した複数のモデルを発売する計画だ。【画像】伝説的なP1後継となる新世代ハイパーカー【マクラーレンW1を詳しく見る】全21枚マクラーレンは昨年4月、アブダビの政府系投資ファンドであるCYVNホールディングスに買収され、英国のEV新興フォーセブンと実質的に