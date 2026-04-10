女優の中条あやみが８日付で自身のインスタグラムを更新。母と憧れだったイタリアを旅行した様子をアップした。「母と２人で夢のイタリアに美に対する際限のない贅沢な時間のかけ方と、陽気で優しいイタリア人と、美味しいご飯。最高！またいつか絶対行くぞ」と投稿。水路でボートに乗った様子のほか、絵画や食、街並み、古めかしいカメラで撮った白黒写真など、イタリアらしい文化を満喫。その様子を数多く公開した。