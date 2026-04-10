帰宅してキッチンに立つ飼い主さんに「構って！」と猛アピール。そんな愛犬を14年前に購入した思い出の抱っこ紐でおんぶした姿がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。シュワさん（@a_norudo_syuwa）が「帰宅したら、ここにいました」と投稿した動画には、383.7万回再生、10.4万いいねが集まり、「思いもよらないワンコちゃんの愛し方」「おんぶされていて可愛い」などのコメントが寄せられた。当時の育児を思い出しな