女優の本田翼が８日付で自身のインスタグラムを更新。春らしい黒コーデを披露した。「コーチを象徴するアイコンキャラクターとして親しまれる“Ｒｅｘｙ（レキシー）”の１０歳を記念してポッアップが開催」とＰＲ。続けて「限定商品のバックは使い勝手の良いサイズ感と遊び心満載のレキシーのモチーフが絶妙なバランス」とつづり、黒のバックに合った同じく黒の透け感あるトップスに、ブーツのコーディネートを披露した。