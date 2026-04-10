老後にもらえるイメージが強い「年金」ですが、なかでも「障害年金」は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合、年齢にかかわらず利用できる年金制度です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「障害年金」の仕組みや申請条件について解説します。若い人でも、病気・ケガをしたらもらえる「障害年金」「年金」というと、老後にもらえるイメージが強いです