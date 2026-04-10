気象庁10日は西日本と東日本で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、朝鮮半島付近の前線を伴った低気圧が10日は日本海を東北東へ進み、前線が本州付近を通過する見込み。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む。