「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）高卒４年目の阪神・茨木秀俊投手がプロ初先発初勝利を挙げた。６回５安打無失点と堂々とした好投を、見守った父が「今年は何とか」と孝行息子の覚悟を明かした。◇◇広がった銀世界の上で黙々と汗を流していた。茨木は昨年末から年始にかけて、故郷・札幌に帰省。父・幸雄さん（５６）は「自宅前でシャドーピッチングをしたり、２キロほど離れた所にあるジ