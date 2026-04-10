【台風４号発生】熱帯低気圧＝台風のたまごが発達 気象庁 トラック諸島近海にある「熱帯低気圧」が発達し、台風４号が発生しました。日本の南に進むおそれがあるため、今後気象庁から発表される最新情報に注意してください。 台風の進路と勢力予想 非常に強い勢力 最大瞬間風速７０ｍへ 気象庁 台風４号は、１０日午前３時にはトラック諸島近海にあって、１時間に20キロの速さで西へ進んでいます。 中心気圧は996 ヘクトパス