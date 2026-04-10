『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売 まもなく写真集発売！ 白戸ゆめの『FLASH』で衝撃カットを独占先行公開 女子アナ界随一のプロポーションを武器に、数々の表紙を飾ってきた白戸ゆめのが『FLASH』に登場した。 白戸ゆめの(C)光文社/週