インパクトは「点」と考えれば効率よく飛ばせる！？ インパクトは「ゾーン」ではなく「点」とイメージしよう では、なぜダウンスイングでクラブをフラットに下ろせないのかを考えてみましょう。ひとつの仮説ですが、インパクトゾーンを長く作りたいという気持ちがそうさせるのではないでしょうか。自分自身も長いインパクトゾーンが正解だという時期があって、やや外めから下ろし、リリースも若干