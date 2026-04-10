米ニューヨーク州ロングアイランドで長年にわたり未解決だった連続殺人事件が、ついに一つの節目を迎えた。元建築家のレックス・ヒューマン（62）が、若い女性8人の殺害を認めたのだ。【動画】50年解けなかった連続殺人鬼の暗号、ついに真相判明4月某日、サフォーク郡の裁判所で行われた審理で、ヒューマンは約20年にわたり7人の女性を殺害した罪について有罪を認めるとともに、これまで起訴されていなかったカレン・ヴェルガタ（1