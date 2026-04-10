船の操縦には天気・地形が大きく影響する 操船を難しくする無数の条件 車の運転に比べ、船の操縦は非常に難しいといわれます。その最大の理由は、船が環境の影響を強く受ける乗り物だからです。水の上には踏ん張る場がなく、自然外力がそのまま船体の動きに反映されてしまいます。 まず大きな要因となるのが風です。横風を受けると船体が流され、まっすぐ進むだけでも修正が必要になります。たとえば水面上の船体が大きい客