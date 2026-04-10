福岡県内ではことし2月以降、雨が降る日が増えましたが、水不足が懸念されているダムの貯水率は回復しているのでしょうか。ダムや農業の現場を取材すると、意外な現状が見えてきました。 去年の秋以降、筑後川水系では記録的に雨が少ない状況が続いていました。ことし2月、3月と雨の降る日が多く、朝倉では平年並みの降水量を観測しましたが…。4月9日、時折小雨が降る中、福岡県朝倉市の江川ダムを訪れました。■中村安里記