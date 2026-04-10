ネタニヤフ首相レバノンでの停戦はない、攻撃はやめない イスラエルのネタニヤフ首相は「レバノンにおいて停戦はない」と発言。この発言はイスラエル政府にレバノンとの直接交渉を指示した直後のことだ。 イスラエルはヒズボラへの攻撃を継続、攻撃を止めることはない。レバノンでの停戦は成立していない、安全が確保されるまで決して手を緩めることはない。