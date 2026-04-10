萩原利久が、4月13日スタートする北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）に出演することが決定。自身にとって初となる、JAXA所属の宇宙飛行士役を演じる。【写真】北村匠海＆神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』制作発表会に登場本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演