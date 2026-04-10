昨年大みそかのＮＨＫ「紅白歌合戦」に出演し、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題の夫婦デュオ「ハンバートハンバート」（佐藤良成と佐野遊穂）が、黒柳徹子との共演ショットを公開した。９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演したハンバートハンバートは９日、自身のインスタグラムを更新。「『徹子の部屋』ありがとうございました！徹子さんが一緒に歌