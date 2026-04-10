【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、自身のＳＮＳへの投稿で、ホルムズ海峡を通過する船舶から通航料金を徴収しているイランに対して即時停止を求めた。トランプ氏はイランによる通航料徴収の「報道」があると指摘し、「そのようなことはあってはならない。もし（通航料）を課しているなら今すぐやめるべきだ」と投稿した。トランプ氏は８日の米ＡＢＣニュースのインタビューで、通航料徴収を米国とイラン