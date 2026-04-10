大阪・和泉市の集合住宅で死亡していた女性2人が、住人の親子だと分かりました。頭や首などに複数の刺し傷などがあり、警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置しました。8日正午すぎ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。警察は2人が、この部屋に住む村上和子さん（76）と、長女で社会福祉士の裕加さん（41）だと明らかにしました。親子を知る人は「めちゃく