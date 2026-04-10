5月22日に全国公開される、佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』の主題歌入り本予告が公開された。 参考：佐藤二朗の右手の“異能”があらわに『名無し』ポスタービジュアル＆場面写真公開 佐藤が映画用に書いたもののお蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって世に出た同名漫画を映画化する本作は、数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描