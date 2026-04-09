介護老人保健施設は、病院での治療を終えた後に、すぐ自宅での生活へ戻ることが難しい方が、リハビリテーションや介護、医学的管理を受けながら在宅復帰を目指す施設です。特別養護老人ホームのように長く暮らす場とは役割が異なり、入所の目的や期間、退所後の行き先まで見据えて利用を検討する必要があります。施設ごとの違いを把握しておくと、本人の状態に合う選択をしやすくなります。 監修社会福祉士：小田