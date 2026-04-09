妊娠がわかった瞬間から「赤ちゃんのために何ができるのだろう」と考える人は多い傾向にあります。しかし、情報が多すぎて何を信じてよいか迷う場面も少なくありません。医学的な根拠のある「やったほうがよいこと」と「避けたほうがよいこと」を整理し、安心して妊娠期を過ごすためのポイントについて、アロリエクリニックの市川りえ先生に話を聞きました。 ※2025年10月取材。 監修医師：市川 りえ（アロリエクリニ