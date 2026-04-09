高齢化が進む中で、訪問診療の重要性はますます高まっています。しかし、「訪問診療って高いの？」「実際はどんな人が対象なの？」と疑問に思いながらも、漠然としかイメージできない人も少なくないと思います。そこで、訪問診療の概要や対象者などについて「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。 監修医師：市川 聡子（ハーモニークリニック） 医療法人明医研理事長。総合診療を専