昨年のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けた佐々木麟太郎氏は、花巻東高校を卒業後、米スタンフォード大学への進学を決めた。野球選手としては遠回りの選択だが、これは自身の夢から逆算した決断だという。クリスティアーノ・ロナウドやラファエル・ナダルなど、一流のアスリートたちが実践している、夢を叶えるための行動や習慣を見ていこう。※本稿は、スタンフォード大学認定コンパッションアンバサダーの鈴木亜佐子