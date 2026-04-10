「ウェルビーイング」は、1948年の世界保険機関（WHO）設立の際に考案された憲章で、初めて使われた言葉だ。「幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態」をいう。新しい幸せの形として用いられ、最近さまざまな場面で耳にすることが多くなった。『ウェルビーイングの新潮流』第29回では、猫の長寿化が引き起こす問題について考える。飼い猫の寿命が延びている要因は？一方、老化に伴う問題が顕在化近年、日本に