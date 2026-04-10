【その他の画像・動画等を元記事で観る】 原作・脚本・主演：佐藤二朗×監督：城定秀夫による映画『名無し』が、5月22日に全国公開。このたび本作の本予告が公開され、Novel Core書き下ろしの主題歌「名前」が初解禁、併せて佐藤二朗とNovel Coreのコメントが公開された。 ■“映像化不可能”の烙印を押されていた佐藤二朗執筆の原作がついに映画化 鬼才・佐藤二朗が映画にすべく執筆するが、その過激なテーマと特殊な