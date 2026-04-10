◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神はプロ初先発となった茨木秀俊投手が6回無失点でプロ初勝利を記録。藤川球児監督が喜びのコメントをしました。2022年ドラフト4位で阪神に入団し、プロ4年目にして初先発のマウンドに立った茨木投手。この日は随所でピンチを背負うも、6回を無失点。同期入団の森下翔太選手が先制ホームランを放つなど、うれしいプロ初勝利をつかみました。試合後、藤川監督は茨木投手の