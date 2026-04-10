何とか歌手デビューにこぎ着けたものの、当時の事務所からの支援はほとんど得られずに終わりました。さすがにこれではダメだと翌1975年に「ボンミュージック」という事務所に移籍し、2月に2作目「帰っておいで」（詞・山口洋子、曲・三木たかし）を発売しました。といっても生活は厳しく、新宿のクラブ「A＆A」と池袋の「徳川」という店で弾き語りを続けていました。「このままでは、どうしようもない」と、新宿コマ劇場で公演中