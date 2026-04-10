イランの最高指導者・モジタバ師は9日、国営テレビを通じて声明を出し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の管理を「必ず新たなレベルに引き上げる」などと明かしました。具体的な措置については分かっていません。そのうえで、「我々は戦争を求めていないが、正当な権利を決して放棄することはない」としたうえで、「抵抗戦線全体を一つの統一された存在として見なしている」と強調。イランが支援し、いまもイスラエルからの攻撃