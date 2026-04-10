お笑いコンビ・TIMのレッド吉田（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身も甲子園出場経験のあるレッドは、当時甲子園で顔を合わせたことのあるという元プロ野球選手・清原和博氏（58）と番組で共演し、“再会”を報告した。【写真】「ナイスツーショット」清原和博氏との“仲良し”2ショットを披露したレッド吉田レッドは6日に放送されたBS10の野球トークバラエティ『ダグアウト!!!』（毎週月曜後9：00）にMCとして出